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Шаг в большое будущее. В Барнауле идет набор на обучение в сфере IT

, ИА "Амител"
Стать IT-специалистом мирового уровня можно за 2,5 года

Работники сферы IT – одни из самых востребованных специалистов на современном рынке труда. В Барнауле заработная плата айтишника начального уровня стартует от 40 тысяч рублей. А освоить эту профессию можно в компьютерной академии "Шаг". Центр открывает набор на дополнительное профессиональное обучение для взрослых.

Главная особенность академии в том, что здесь учат с нуля – независимо от возраста и базового уровня знаний. Ученики могут стать программистами, компьютерными дизайнерами или специалистами в области сетей и информационной безопасности. Выпускники получат диплом международного образца и смогут найти работу не только в России, но и за рубежом.

Сейчас открыт набор на еще одно направление – интернет-маркетинг. В основе программы лежат реальные требования рынка: курс создан для тех, кто ведет бизнес в интернете или планирует его создать. За короткий срок студентов научат современным методикам продвижения и созданию качественной маркетинговой стратегии.

С первого дня обучения студенты переходят к практическим задачам, проводя 100% времени за компьютером и отрабатывая различные кейсы. Преподаватели академии "Шаг" – это профессионалы IТ-индустрии, которые учат тому, о чем не пишут в учебниках.

Компьютерная академия "Шаг" работает в 20 странах мира. Студенты не просто получают образование мирового уровня – они становятся частью большого студенческого сообщества. Начав обучение в Барнауле, можно стать выпускником, к примеру, в Рио-де-Жанейро или Сиэтле.

Тех, кто хочет узнать больше о преимуществах работы в IT, компьютерная академия "Шаг" приглашает на день открытых дверей. Он пройдет 14 ноября в 12:30 по адресу: ул. Кирова, 51а. Участие бесплатное. В программе:

  • семь самых востребованных профессий будущего;
  • пять технологий, которые помогут не остаться без работы;
  • восемь причин стать айтишником;
  • семь показателей хорошего учебного заведения;
  • десять причин учиться в академии "Шаг";
  • пять преимуществ, которые получают выпускники академии "Шаг".

Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону +7 (3852) 72-14-10, Whatsapp +7-906-966-53-47 или через форму на сайте академии.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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