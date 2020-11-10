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Приковывающий взгляды. Тест-драйв яркого Mitsubishi Eclipse Cross

, ИА "Амител"
Какие детали делают автомобиль особенным

Семейный кроссовер, городской внедорожник, стильный пикап – автомобили Mitsubishi всегда радуют своей многофункциональностью, управляемостью, качеством сборки и неприхотливым характером. А еще они всегда соответствуют модным тенденциям и вызывают восхищенные взгляды. Особенно если по дорогам катит сильный и яркий Mitsubishi Eclipse Cross. Так ли он хорош внутри, как снаружи, проверил на тест-драйве от Автоцентра АНТ, единственного официального дилера Mitsubishi Motors в Алтайском крае, радиоведущий FM-Продакшн Максим Конаков.

Яркий образ

Такого красавца точно будут встречать по одежке. Драйв и энергия чувствуются уже на подходе к автомобилю. Белый перламутр, черный металлик и особенно красный металлик и красный перламутр – в любом цвете он настолько заряжен энергией, что кажется живым даже когда просто стоит.

Уже привычный стиль Dynamic Shield здесь усилен яркими деталями и динамичными линиями кузова. Весь его образ кричит о спортивном характере. От решетки радиатора и накладок на бамперы до боковых зеркал и молдингов дверей. От вытянутых фар головного освещения с линзованной оптикой и элегантными секциями светодиодных дневных ходовых огней до задних фар, соединенных между собой прямо через стекло – очень смелое и стильное дизайнерское решение.

Внешний вид усиливают и оригинальные 18-дюймовые диски, которые идут уже в базовом оснащении.

Комфортный салон

Mitsubishi Eclipse Cross – это не тот автомобиль, который при ярком внешнем виде разочаровывает бедным интерьером. Его внутреннее исполнение – в лучших традициях японского автопрома.

Первое, что бросается в глаза, – обновленная панель приборов с сенсорным экраном мультимедиа. Здесь есть все, что надо, и при этом ничего лишнего. Но чтобы во время движения не приходилось тянуться между креслами, теперь есть удобный тачпад. А чтобы периодически не "стрелять глазами" на приборную панель – проекционный дисплей возле лобового стекла.

Передние кресла очень комфортны за счет мягкого и приятного на ощупь материала и четко выделенной боковой поддержки. Задние ничуть не менее удобны. Они регулируются по вылету и по наклону спинки, а также имеют подлокотник с подстаканниками.

В автомобиле установлена современная мультимедийная аудиосистема Rockford Fosgate. Любимые мелодии будут звучать из восьми динамиков и одного сабвуфера.

Но самое сильное впечатление производит люк в крыше. Нет, даже два люка: над передними парами кресел и задними. Это и дополнительный источник света, и дополнительное окно.

Мощный "движ"

Дерзкому и яркому образу нужен мощный двигатель. Несмотря на его объем всего в 1,5 литра, благодаря турбонагнетателю и системе непосредственного впрыска топлива, автомобиль выдает 150 л.с. Добавим к этому систему полного привода S-AWC, которая обеспечивает точную управляемость в любое время года и для любых дорог.

И даже не обязательно, чтобы под колесами вообще была дорога, – Eclipse Cross уверенно чувствует себя и на бездорожье. И за счет привода, и за счет дорожного просвета в 183 мм, и за счет угла въезда почти 19 градусов и угла съезда в 29,6 градуса.

Объем багажного отделения в самом компактном формате составляет 310 литров, со сложенными креслами – 1058 литров. Кстати, здесь же в багажнике найдете и полноразмерное запасное колесо, спрятанное под полом.

Это не единственный аргумент в пользу безопасности. Инженеры Mitsubishi не поскупились на технологии для своего самого молодого кроссовера. Система полного привода использует тормозные механизмы колес для распределения крутящего момента с целью контроля вектора движения автомобиля. Проще говоря, машина высчитывает, как она едет, и удерживает нужную траекторию исходя из всех данных.

В боковых зеркалах расположены индикаторы мониторинга слепых зон. Они загораются, когда в соседней полосе есть автомобиль, который вы можете не заметить. И если вы включите поворотник в этот момент, система так же предупредит звуковым сигналом. А еще автомобиль снабжен камерой кругового обзора и системой предотвращения столкновений.

В общем, отличная модель. Прокатитесь сами! Пройти тест-драйв можно в Автоцентре АНТ на Павловском тракте, 251д (рядом с ТРЦ "Европа"). Тем более что только в ноябре действуют специальные предложения на автомобили Mitsubishi в наличии с выгодой до 260 000 рублей. Подробности по телефону 8-3852-29-00-29.

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа")
Режим работы: пн-пт – с 8:00 до 19:00, сб-вс – с 9:00 до 14:00
Телефон: +7 (3852) 29-00-29
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*Организатор акции: ООО "АНТ ХОЛДИНГ". Предложение действует с 01.11.2020 по 30.11.2020 г. Не является офертой. Скидка до 260 000 руб. по специальному предложению trade-in предоставляется в случае сдачи вашего автомобиля в зачет стоимости нового. Точный размер скидки определяется по конкретному автомобилю и условиям покупки. Подробности у продавцов-консультантов дилерского центра Мitsubishi Мotors.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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