Новая партия вакцины от COVID-19 поступит в Алтайский край до конца ноября

Вакцинация врачей в медучреждениях Алтайского края начнется в ноябре. По словам замглавы Минздрава Натальи Белоцкой, вакцину для медработников должны поставить в регион до конца ноября.

"Был селектор с Минздравом РФ о вакцинации против коронавирусной инфекции. Напомню, что у нас заключено соглашение на 2005 доз. До конца ноября поставки, вероятнее всего, уже будут. Мы готовы к тому, чтобы принять вакцину, выстроена логистика. Принимать ее будут "Аптеки Алтая", а дальше на площадке городской поликлиники № 1 Барнаула будет проводиться вакцинация", – цитируют Белоцкую "Вести Алтай".

По словам представителя ведомства, вакцинация является добровольной и перед прививкой каждый медик будет сдавать тест на определение антител.

Как уже сообщал amic.ru, 24 сентября в Барнауле поставили первую прививку от COVID-19. Добровольцем стала главный эпидемиолог края Ирина Переладова. Всего в качестве пробной партии в регион поступило 42 дозы препарата, участие в вакцинации приняли врачи.