Ученые выяснили, когда на Алтае появились овцы

Российские и немецкие ученые установили время появления первых домашних овец в поселении афанасьевской культуры Нижняя Соору в Центральном Алтае. По данным ученых, животные появились в подсобных хозяйствах более пяти тысяч лет назад.

Как пишет издание СО РАН "Наука в Сибири", ранее на месте археологических раскопок специалистам удалось найти зубы животных. С помощью палеогенетического исследования ученые установили, что животные жили примерно в 3300-2900 годах до н.э. и это самые древние млекопитающие данного вида, которых разводили на Алтае.

При этом дикие овцы в регионе тогда не водились. В самом поселении афанасьевской культуры проживали европеоиды, которые мигрировали на Алтай в конце V тысячелетия до н.э. По данным ученых, они оказались первыми, кто системно занимался скотоводством на этой территории.

Исследование ДНК также показало возможных родственников овец – в их числе оказались животные, останки которых обнаружили на стоянке раннего бронзового века (около 2700 год до н.э.) в горах юго-востока Казахстана.