Дмитрий Песков объяснил, с чем связаны перестановки в кабмине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил перестановки в кабмине ротационным процессом. Он отметил, что исполнение поручений главы государства тщательно контролируются.

"Это ротация, это ротационный процесс", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, связаны ли перемены с исполнением поручений главы государства.

Песков отметил, что не имеет на руках конкретных цифр по выполнению поручений, но пообещал подготовить такую статистику, сообщает ТАСС.

Ранее amic.ru писал о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатов на должности глав пяти министерств. Кандидатуры рассмотрит Госдума.