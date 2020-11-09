Полиция задержала устроившего стрельбу под Воронежем солдата-срочника

Солдата-срочника Антона Макарова, который устроил стрельбу в военной части на аэродроме "Балтимор" под Воронежем, задержали.

Как сообщил источник ТАСС, полиции удалось поймать подозреваемого живым. Где именно находился военнослужащий все это время не уточняется.

Напомним, что утром 9 ноября солдат-срочник убил трех сослуживцев и ранил еще одного на аэродроме "Балтимор" под Воронежем. Еще один пострадавший выжил и на данный момент находится в реанимации.

По некоторым данным, подозреваемый – 20-летний Антон Макаров. После убийства он забрал пистолет и два магазина с патронами и сбежал с территории части.

Позднее Telegram-каналы сообщили, что в результате инцидента погибли два офицера и рядовой.