Появилось видео задержания срочника, открывшего стрельбу на аэродроме под Воронежем

В сети опубликовали видео задержания солдата-срочника Антона Макарова, который утром 9 ноября убил троих человек в военной части на аэродроме "Балтимор" под Воронежом.

Как передает ТАСС, информацию о задержании подтвердили в пресс-службе Западного военного округа. На данный момент с Макаровым проводятся следственные действия.

Как пишет Telegram-канал Baza, Макаров менял автомобили, пытаясь скрыться от полиции. Первую машину военнослужащий под остановил, угрожая оружием – срочник направил оружие в голову водителя и угрожал застрелить. Второй автомобиль Макаров позднее остановил по той же схеме.

Напомним, что утром 9 ноября солдат-срочник убил трех сослуживцев и ранил еще одного на аэродроме "Балтимор" под Воронежем. Еще один пострадавший выжил и на данный момент находится в реанимации.

По некоторым данным, подозреваемый – 20-летний Антон Макаров. После убийства он забрал пистолет и два магазина с патронами и сбежал с территории части. Позднее Telegram-каналы сообщили, что в результате инцидента погибли два офицера и рядовой.