Такой день. "Лыжня Ильича" и двое пострадавших при пожаре детей

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 9 ноября. Без коронавируса.

В селе Угловском сотрудник полиции решил прокатиться неподалеку от здания УВД. Закончился заезд неудачно: машина протаранила забор и задней частью "припарковалась" в угол дома.

На территории Алтайского края объявили штормовое предупреждение. В некоторых районах возможен сильный штормовой ветер, предупреждают синоптики. Порывы, начавшиеся вечером в понедельник, 9 ноября, усилятся днем во вторник, 10 ноября.

Министерство спорта Алтайского края анонсировало создание в Барнауле новой спортивной трассы для лыжников, которая получила название "Лыжня Ильича". Дорога пройдет через парк имени Ленина, общая протяженность составит порядка одного километра.

Следственный комитет Алтайского края проводит проверку по факту пожара в райцентре Тогульского района, при котором получили ожоги четырехлетняя девочка и пятилетний мальчик.

Алтайский край занял 36-е место в России по количеству ДТП с пострадавшими в период с января по сентябрь 2020 года. Всего за девять месяцев в регионе произошло 207 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей.

Участок переулка Ядринцева в центре Барнаула, движение на котором на данный момент ограничено, должны открыть к пятнице, 13 ноября. Сотрудники водоканала трудятся круглосуточно и к 11 ноября должны завершить работы по ремонту камеры, а 12 ноября начнут асфальтирование проезжей части.