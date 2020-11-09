Вторник, 10 Ноябрь, 01:38

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,95
€ 91,5
3°


1796132 +21798
Обь
50см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Вредны ли ТЭЦ для экологии Алтайского края. Задай вопрос экспертам СГК.
Новости

Такой день. "Лыжня Ильича" и двое пострадавших при пожаре детей

, ИА "Амител"
Главные события в Алтайском крае за 9 ноября
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 9 ноября. Без коронавируса.

В селе Угловском сотрудник полиции решил прокатиться неподалеку от здания УВД. Закончился заезд неудачно: машина протаранила забор и задней частью "припарковалась" в угол дома.

На территории Алтайского края объявили штормовое предупреждение. В некоторых районах возможен сильный штормовой ветер, предупреждают синоптики. Порывы, начавшиеся вечером в понедельник, 9 ноября, усилятся днем во вторник, 10 ноября. 

Министерство спорта Алтайского края анонсировало создание в Барнауле новой спортивной трассы для лыжников, которая получила название "Лыжня Ильича". Дорога пройдет через парк имени Ленина, общая протяженность составит порядка одного километра.

Следственный комитет Алтайского края проводит проверку по факту пожара в райцентре Тогульского района, при котором получили ожоги четырехлетняя девочка и пятилетний мальчик.

Алтайский край занял 36-е место в России по количеству ДТП с пострадавшими в период с января по сентябрь 2020 года. Всего за девять месяцев в регионе произошло 207 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей.

Участок переулка Ядринцева в центре Барнаула, движение на котором на данный момент ограничено, должны открыть к пятнице, 13 ноября. Сотрудники водоканала трудятся круглосуточно и к 11 ноября должны завершить работы по ремонту камеры, а 12 ноября начнут асфальтирование проезжей части.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
23:51
Такой день. "Лыжня Ильича" и двое пострадавших при пожаре детей 0
23:46
Российский вертолет сбили на территории Армении 0
23:33
В Сети появилось видео жесткого ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле 0
23:07
РБК: Глава ФАС Игорь Артемьев уйдет в отставку 0
22:54
Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19 0
22:27
Жительницу Барнаула приговорили к обязательным работам за оскорбление полицейского 0
22:10
Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище 0
21:48
Доктор Мясников развеял мифы о нескольких вредных продуктах 0
21:31
Песков: ситуация с COVID-19 в России "тревожная" 0
21:09
Алтайского ветеринара обвиняют в получении крупной взятки 0
20:50
Уличные тренажеры установили на территории одной из школ Бийска 0
20:28
Алтайский ученик украл два ноутбука из кабинета директора школы 0
20:03
Появилось видео задержания срочника, открывшего стрельбу на аэродроме под Воронежем 0
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 225 0
19:27
Полиция задержала устроившего стрельбу под Воронежем солдата-срочника 0
19:08
Ученые выяснили, когда на Алтае появились овцы 1
18:46
Путин поручил выделить регионам дополнительные деньги на закупку лекарств от COVID-19 0
18:30
Полицейский устроил "покатушки" и врезался в дом в алтайском селе 0
18:05
Двое детей получили ожоги при пожаре в частном доме в Алтайском крае 0
17:51
Дмитрий Песков объяснил, с чем связаны перестановки в кабмине 6
17:39
В ночных клубах Барнаула не нашли нарушений "ковидного" указа губернатора 3
17:27
Алтайский край занял 36 место в рейтинге аварийности на дорогах 0
17:15
В Бийске сломался единственный аппарат компьютерной томографии 7
17:03
Новая партия вакцины от COVID-19 поступит в Алтайский край до конца ноября 1
16:49
"Лыжня Ильича": Минспорт анонсировал создание в Барнауле аналога Трассы здоровья 7
16:36
Алтайские врачи объяснили, почему после перенесенного COVID-19 нельзя надувать шары 3
16:25
"Никто не идеален". Что за скандал с Артемом Дзюбой все вокруг обсуждают? 4
16:14
Ветер до 27 метров в секунду. Штормовое предупреждение передали в Алтайском крае 0
16:01
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за октябрь 2020 года 2
15:53
Михаил Мишустин назвал имена кандидатов на должности министров 6
15:40
Карьера Джонни Деппа в Голливуде может закончиться из-за скандала с Эмбер Хёрд 2
15:27
Спрос на услуги психологов в Барнауле вырос в три раза 4
15:16
Новый рекорд. В России подтвердили почти 22 тысячи новых случаев коронавируса 4
15:05
Очевидцы помогли спасти жителя Алтая, который упал в колодец 0
14:53
Глава ЦИК Элла Памфилова предложила отправлять школьников на каникулы во время выборов 15
14:41
Дополнительные ковидные госпитали откроют в Бийске и Рубцовске 2
14:30
РБК: нескольких министров отправят в отставку в ближайшее время 4
14:15
В стрельбе на аэродроме под Воронежем погибли два офицера и срочник 12
14:03
Барнаульский водоканал спишет пени, если до конца 2020 года оплатить задолженность 0
13:55
Блогер Екатерина Диденко сообщила об очередной беременности 8
13:43
Срочник убил троих сослуживцев и сбежал с оружием с аэродрома под Воронежем 0
13:32
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 13
13:20
Сибирский фельдшер со слезами уговаривала врачей госпитализировать 90-летнюю женщину 19
13:04
Оживленный участок в центре Барнаула откроют для движения 13 ноября. Схема объезда 7
12:50
В России ускорилась убыль населения 28
12:38
Как школьники Алтайского края будут учиться после долгих осенних каникул 8
12:28
Мэр Москвы "подарил" Алтайскому краю защитные костюмы и маски на 1,3 млрд рублей 30
12:16
Трое больных COVID-19 скончались в Республике Алтай за сутки 0
12:05
Предприниматели Алтая смогут бесплатно показать свой товар на выставке в Турции 2
11:54
Я/Мы Артем Дзюба. Интернет поддержал оскандалившегося футболиста 16

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.