Медики смогут пожаловаться на нехватку лекарств

С 9 ноября на портале "Госуслуги" запустили сервис для медицинских работников, с помощью которого они могут заявить о проблемах с лекарствами, средствами индивидуальной защиты и иными медицинскими изделиями.
Как сообщает "Россия 24", глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом объяснил, что для быстрого решения проблемы заявителю достаточно указать конкретный регион и номер медицинского учреждения.
Как ранее сообщил amic.ru, президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить регионам из федерального бюджета дополнительные средства на покупку лекарств для борьбы с COVID-19. Средства также пойдут на закупку СИЗ, увеличение объемов тестирования и укрепление материально-технической базы больниц.
Комментарии
А что будет дальше? Главврач поймёт, что о его "работе" узнали на самом верху и разберётся с жалобщиком?
10.11.2020 07:02
- гость -
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Похвалит за заботу об учереждении
После проверки главврача уволить. Тогда эффект будет...
Ручное управление, ну хотя бы так...