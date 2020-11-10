Медики смогут пожаловаться на нехватку лекарств

С 9 ноября на портале "Госуслуги" запустили сервис для медицинских работников, с помощью которого они могут заявить о проблемах с лекарствами, средствами индивидуальной защиты и иными медицинскими изделиями.

Как сообщает "Россия 24", глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом объяснил, что для быстрого решения проблемы заявителю достаточно указать конкретный регион и номер медицинского учреждения.

Как ранее сообщил amic.ru, президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить регионам из федерального бюджета дополнительные средства на покупку лекарств для борьбы с COVID-19. Средства также пойдут на закупку СИЗ, увеличение объемов тестирования и укрепление материально-технической базы больниц.