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Запоминаем, практикуемся. Сексолог рассказал о главных мужских ошибках в сексе

, ИА "Амител"
Без твердой теории практика может работать вхолостую, даже если вам об этом не говорят
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Мужчина может считать себя непревзойденным специалистом в сексе, но нередко эту иллюзию поддерживает только женское молчание. О том, какие ошибки зачастую мешают мужчинам соответствовать своему самомнению, рассказал врач-сексолог Алексей Вилков. 

По мнению специалиста, большинству свойственны одни и те же ошибки, которые сильно снижают качество интимной близости. Вилков перечислил несколько из них. 

Недостаток гигиены

Как много людей захотят общаться с вами, если вы не почистили зубы? Все мы знаем, что если не поработать щеткой – окружающим будет неприятно, да и для здоровья вредно. Все эти тезисы легко можно переложить и на личную гигиену. Даже если вы уверены в том, что женщину привлекает "зверь", то речь идет о живом и грозном хищнике, а не лежалой тухлой туше. Брейтесь, мойтесь и заботьтесь о своем внешнем виде. 

Переоценка возможностей

Стремление превзойти всех вокруг часто заводит мужчину в тупик. Специалист советует не забывать, что потребности в сексе у каждого человека индивидуальны и не стоит гнаться за чьим-то идеалом. Не смотрите на успехи других и трезво оценивайте свои способности. 

Недостаток предварительных ласк

Сексолог отметил, что большинство мужчин предпочитают сразу перейти к делу, не обращая внимания на предварительные ласки. Это, по словам специалиста, критическая ошибка, которая портит ощущения для каждого из партнеров. Помните, что на ваш эгоизм женщина ответит зеркально, подчеркивает врач. 

Секс как работа

Не зря в выражении "супружеский долг" присутствует слово долг. Иногда интимная связь действительно может восприниматься как повинность или обязанность, а это полностью меняет отношение к делу. В подобной обстановке мужчина и женщина будут напряжены, и о близости говорить не приходится. 

Акцент на технике

Не нужно превращать секс в цирковое или показательное выступление. Некоторые мужчины так сильно готовятся к интиму, что процесс больше походит на отработку приемов каратэ. Секс, напоминает Вилков, – не площадка для демонстрации умений, а место для духовного, в первую очередь, единения.

Эгоизм

Секс не предназначен для того, чтобы удовлетворять только свои потребности, но многие об этом забывают и превращают все в процесс самоудовлетворения. Говорите с партнером, обсуждайте желания и фантазии, интересуйтесь тем, что приносит удовольствие вашему партнеру. Иначе зачем вам женщина?

Вилков добавил, что секс для женщины – больше чем физическая потребность, и значительная доля успеха зависит от психологического состояния вашей партнерши. Будьте внимательны к ней, следите за личной гигиеной и не будьте эгоистами. Следуя этим простым советам, можно кардинально изменить отношения в паре. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.11.2020 08:36
- гость -

самую главную ошибку так и не назвал. в постели с мужчиной должна быть женщина. как минимум одна. а не мужик.

10.11.2020 08:51
- гость -

10.11.2020 08:36
- гость -
Это какая-то гомофобия?!

10.11.2020 09:13
- гость -


10.11.2020 08:51
- гость -


Да, милый, она самая!!! Нас не любят.

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