Музыкальный продюсер Константин Меладзе представил новый состав группы "ВИА ГРА". Знакомство состоялось в эфире передачи "Вечерний Ургант".

"София Тарасова совершенно замечательная молодая артистка. Она единственная участница за все времена, которая годится мне во внучки, ей 19 лет", – рассказал Меладзе. Говоря о второй участнице, он отметил, что работает с девушкой уже два года, а третью солистку продюсер нашел на YouTube. Ее ролик набрал восемь миллионов просмотров.

В конце выпуска обновленный состав группы представил свою дебютную песню. Девушки исполнили композицию под названием "Рикошет".