Михаил Мишустин назначил врио министров транспорта, природы и ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении врио глав трех федеральных министерств. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Согласно его тексту, временно министром транспорта станет замминистра Александр Нерадько, министром природных ресурсов и экологии – замминистра Светлана Радченко, министром строительства и ЖКХ – первый заместитель министра Ирек Файзкллин.

Они будут руководить министерствами до утверждения кандидатур новых руководителей ведомств. Так, 10 ноября, вопрос рассмотрит Госдума. Мишустин уже озвучил имена кандидатов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 9 ноября президент России Владимир Путин отправит в отставку руководителей нескольких министерств. Данные об отставке глав Минтранса, Минстроя и Минприроды подтвердились.