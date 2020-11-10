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Новости

Михаил Мишустин назначил врио министров транспорта, природы и ЖКХ

, ИА "Амител"
Они будут исполнять обязанности до принятия кандидатур руководителей министерств
Михаил Мишустин / Фото: nb-ugra.ru

Михаил Мишустин / Фото: nb-ugra.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении врио глав трех федеральных министерств. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Согласно его тексту, временно министром транспорта станет замминистра Александр Нерадько, министром природных ресурсов и экологии – замминистра Светлана Радченко, министром строительства и ЖКХ – первый заместитель министра Ирек Файзкллин.

Они будут руководить министерствами до утверждения кандидатур новых руководителей ведомств. Так, 10 ноября, вопрос рассмотрит Госдума. Мишустин уже озвучил имена кандидатов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 9 ноября президент России Владимир Путин отправит в отставку руководителей нескольких министерств. Данные об отставке глав Минтранса, Минстроя и Минприроды подтвердились. 

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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