В Алтайском крае отремонтировали два моста на федеральных трассах

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай"

В Алтайском крае рабочие завершили ремонт двух мостовых переходов, расположенных на федеральных трассах, сообщили amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай".

Это мост в Калманском районе через реку Бураниху на 39-м километре автодороги А-322 и мост через протоку Оби на подъезде к Барнаулу от трассы Р-256. Подрядчики провели укрепительные работы, заменили дорожное покрытие, отремонтировали пролетные строения и опоры.

Кроме того, чтобы обеспечить повышенный уровень безопасности и комфорта, дорожники заменили перильное и барьерное ограждение, смонтировали деформационные швы по современной технологии.

Ранее дорожники рассказали amic.ru, как продвигается ремонт Старого моста в Барнауле. В частности, произведена замена старых железобетонных плит проезжей части моста. На их месте смонтировали металлические. Специалисты утверждают, что они прослужат не меньше 50 лет.

Согласно графику, работы по реконструкции моста должны завершить к ноябрю 2021 года. Как ранее писал amic.ru, на эти цели выделили из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей.