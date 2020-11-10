На Алтае мальчик прошел 40 км, чтобы увидеться с отцом

В Республике Алтай 12-летний школьник прошел около 40 км, чтобы встретиться с отцом, сообщает "МВД Медиа".

Идущего вдоль трассы ребенка заметили рядом с селом Соузга сотрудники Госавтоинспекции старший лейтенант полиции Валентин Федюшов и лейтенант полиции Александр Скидан.

Они остановили патрульный автомобиль и спросили мальчика, все ли у него в порядке. Не получив вразумительного ответа, правоохранители доставили ребенка в отделение полиции.

В результате выяснилось, что мать уехала с мальчиком на дачу в селе Черга Шебалинского района. Когда женщина ушла в магазин, он решил увидеться с отцом и пешком отправился в Горно-Алтайск.

Не сумев найти сына самостоятельно, горожанка обратилась в полицию. К моменту обнаружения ребенок преодолел уже около 40 км. Его передали родителям. Жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает.