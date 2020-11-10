РЖД запускает поезд из Барнаула в Нижневартовск

"Российские железные дороги" запускают поезд № 93/94 сообщением Барнаул – Нижневартовск, который будет курсировать через Омск. Он заменит состав, следующий по маршруту Омск – Нижневартовск. Холдинг решил его закрыть.

Как сообщает пресс-служба РЖД, новый график движения поездов в России начнет действовать с 13 декабря 2020 года. В расписании появилось 27 новых поездов и отменено 14 пар ранее курсировавших.

Ранее amic.ru писал, что "Российские железные дороги" отложили запуск первого в Сибири скоростного поезда "Ласточка" между Новосибирском и Барнаулом на 2021 год. Изначально в холдинге планировали, что состав начнет курсировать с декабря 2020 года. Однако на фоне падения пассажиропотока в электричках из-за пандемии запуск скоростного поезда временно перенесли.