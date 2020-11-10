Министр культуры Алтайского края показала интерьеры строящегося театра кукол

Глава алтайского Минкульта Елена Безрукова показала интерьеры строящегося в Барнауле театра кукол "Сказка". Серию фотоснимков министр опубликовала на своей странице в Instagram.

"Процесс идет. Уже красивые полы, уже поднимаемся на второй этаж по ступенькам, уже делают потолки. В зале пол подготовлен под паркет. Оборудование, кресла, занавес и черный кабинет для зрительного зала на складах ждут своего часа. Ждут своего часа специально созданные необычные люстры для фойе и красивые витражи", – сообщила Безрукова.

Министр также посетовала на то, что из-за пандемии коронавируса людей в бригадах работает меньше. Однако ни на каких участках работы не останавливаются, заверила она.

Ранее Безрукова рассказала, что театр кукол "Сказка" достроят до конца 2020 года. По ее словам, на сроки проведения работ повлияли ограничения, связанные с распространением COVID-19.