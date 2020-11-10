В Центр защиты прав граждан (ЦЗПГ) "Справедливая Россия" в Барнауле обратилась председатель совета дома по улице Молодежной Нина Матецкая. Она сообщила, что Барнаульский водоканал без ведома собственников жилья изменил место расположения трубопровода в подвале МКД. Благодаря помощи эсеров мешавшие жителям трубы убрали наружу, сказано на сайте реготделения партии.

"В выходные дни работники водоканала изменили место расположения транзитного трубопровода в подвале, проложив его посередине. Из-за этого затруднен доступ к домовому оборудованию, и не закрываются две двери, вследствие чего температура в подвале зимой будет минусовой", – говорится в заявлении Матецкой.

При этом жителям никто не сообщил о планах коммунальщиков, реализованных буквально за два дня.

Как пояснила руководитель ЦЗПГ Татьяна Мазунина, поскольку нарушены имущественные права собственников, заявительнице разъяснили, что нужно направить претензию в ООО "Барнаульский водоканал" с требованием возврата прежнего места расположения транзитного трубопровода. Также была подготовлена жалоба в прокуратуру. После этого подвал осмотрели члены комиссии, составленной из представителей надзорного ведомства, водоканала и УК.

В ответе прокуратуры говорится, что генеральному директору ООО "Барнаульский водоканал" внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. Однако после этого процесс остановился. Была подготовлена повторная жалоба. Только после этого пришли ответы из администрации Октябрьского района, комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула, в которых подтверждается факт нарушения водоканалом норм противопожарного и жилищного законодательства.

В итоге работы по выносу транзитного трубопровода из подвального помещения дома были выполнены.