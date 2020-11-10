Барнаульские проститутки меняют профессию из-за пандемии

Представительница сферы интим-услуг Барнаула пожаловалась, что из-за пандемии коронавируса ее коллеги стали уходить из профессии. Об этом пишет "Московский Комсомолец".

"Жрица любви" на условиях анонимности призналась, что ситуация с оттоком клиентов пугает, а помощи от государства ждать не приходится. На фоне снижения доходов чувствительно бьет по карману увеличение трат.

"Очевидно, что лекарства от ОРВИ и прочие антибиотики подорожали и сейчас в дефиците, но постоянные "спутники" нашей сферы: мирамистин, хлоргексидин и прочие антисептики тоже заметно прибавили в цене, – рассказала девушка. – Сочувствия не просим, уже смирились и готовы к тому, что кризис затянется. Многие переключились на работу по доставке еды, такси и прочие сферы".

По ее словам, весенняя волна коронавируса ударила по бюджету проституток не так сильно – барнаульцы находили возможность пользоваться их услугами и во время самоизоляции. Осенью же клиентов у "жриц любви" стало совсем мало.

Ранее amic.ru писал, что в октябре текущего года спрос среди россиян на продукты для запаса упал на 30% по сравнению с сентябрем. По словам заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова, снижение спроса связано с тем, что люди уже запаслись продовольствием в ходе первой волны коронавируса.