Барнаульские проститутки меняют профессию из-за пандемии

Представительница сферы интим-услуг Барнаула пожаловалась, что из-за пандемии коронавируса ее коллеги стали уходить из профессии. Об этом пишет "Московский Комсомолец".
"Жрица любви" на условиях анонимности призналась, что ситуация с оттоком клиентов пугает, а помощи от государства ждать не приходится. На фоне снижения доходов чувствительно бьет по карману увеличение трат.
"Очевидно, что лекарства от ОРВИ и прочие антибиотики подорожали и сейчас в дефиците, но постоянные "спутники" нашей сферы: мирамистин, хлоргексидин и прочие антисептики тоже заметно прибавили в цене, – рассказала девушка. – Сочувствия не просим, уже смирились и готовы к тому, что кризис затянется. Многие переключились на работу по доставке еды, такси и прочие сферы".
По ее словам, весенняя волна коронавируса ударила по бюджету проституток не так сильно – барнаульцы находили возможность пользоваться их услугами и во время самоизоляции. Осенью же клиентов у "жриц любви" стало совсем мало.
Ранее amic.ru писал, что в октябре текущего года спрос среди россиян на продукты для запаса упал на 30% по сравнению с сентябрем. По словам заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова, снижение спроса связано с тем, что люди уже запаслись продовольствием в ходе первой волны коронавируса.
Комментарии
Надо их включить в перечень отраслей, наиболее пострадавших от новой короновирусной инфекции (утв. Пост. Прав-ва...). Заморозка аренды до конца года + налоговые плюшки + выплаты при условии сохранения 90% персонала.
Мне кажется правительство тут явно недоработало.
помощи от государства ждать не приходится
Гыыыыы!!!!!! Во дают дамы с пониженной социальной ответственностью!!!!!
Вот это самая ГЛАВНАЯ новость на амике , видимо для таких новостей этот сайт и создан
Вы же все мнения учитываете и уважаете , вы сами это декларировали .Поэтому надеюсь коммент не сотрут и не забанят .
Надо было в самообложение переходить
Новость улыбнула)) а работу не пробовали нормальную найти?))
это чё? все таксистки бывшие....?
блиииинн?
Смешно.
Такси-соси!
да кто же потерял эту нормальную работу может скажите? я конечно не из этих но очень работать хочется
Вот новость так новость
Так вот почему месный с начала пандемии стал таким злым...
Надо перебираться из саун на шею мужика, как это делают остальные проститутки. С "высокой социальной ответственностью".
10.11.2020 13:59
- гость -
уже устроился на работу в Такси-соси!?
Дык, эта - а они зарегистрированы в налоговой или самозанятыми считаются?!
Дзюба наше ВСЕЕЕ!!!
Пусть цены снижают. Рынок диктует!)
"а работу не пробовали нормальную найти?)"
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"Многие переключились на работу по доставке еды, такси и прочие сферы".
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Эта работа не достаточно нормальная?
Вообще, если учитывать размер оплаты труда, в крае очень немного нормальной работы, на всех не хватает.