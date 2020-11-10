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Эксперт рассказал, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в 2021 году

, ИА "Амител"
По словам Максима Гультяева, к этому времени "сознательное население" пройдет вакцинацию
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев считает, что новой волны коронавируса в 2021 году можно не бояться, так как вирус станет сезонным, а люди смогут к нему приспособиться.

"В период с изменчивой погодой вирус будет более агрессивным, более контагиозным, этого не избежать. Но этот коронавирус далеко не первый в нашей жизни, с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание", – сообщил ученый в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что в следующем году "будет подъем коронавируса, но не будет таких чудовищных цифр". По его словам, к тому времени "сознательное население" уже пройдет вакцинацию, а многие переболеют и выработают антитела.

Ученый считает, что спасением от пандемии является вакцинация. В противном случае победить болезнь не получится, резюмировал он.

Ранее группа врачей из Великобритании пришла к выводу, что недостаток витамина D в организме приводит к тяжелому течению коронавирусной инфекции.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

10.11.2020 15:43
@@

Надо готовить вакцину от следующего вируса...

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