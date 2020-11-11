По пути с бонусами. Сеть АЗС "Газпромнефть" запустила выгодную акцию для водителей

В пандемию личный автомобиль – один из самых безопасных способов передвижения. Для тех, кто за рулем, на АЗС сети "Газпромнефть" стартовала акция "Двойные бонусы". До 20 декабря 2020 года включительно участники программы лояльности "Нам по пути" будут получать за заправку вдвое больше бонусов, чем обычно.

Чтобы получить двойной кешбэк, нужно купить от 30 литров топлива с применением карты лояльности "Нам по пути". В акции участвуют все АЗС России, включая автоматические, а также все виды топлива.

Еще больше выгоды получают автомобилисты, которые во время эпидемии выбирают безопасные для себя и окружающих бесконтактные способы оплаты топлива. До 31 декабря 2020 года при покупке любого топлива (кроме СУГ) от 30 литров через мобильные приложения "АЗС "Газпромнефть" или "АЗС.GO", клиенты получают бонусы на карту "Нам по пути" по статусу:

участник со статусом "Серебро" получает базовые бонусы "Золото" + акционные "Двойные бонусы" по статусу "Серебро";

участник со статусом "Золото" получает базовые бонусы "Платина" + акционные "Двойные бонусы" по статусу "Золото";

участник со статусом "Платина" получает базовые бонусы "Профи" + акционные "Двойные бонусы" по статусу "Платина";

участник со статусом "Профи" получает бонусы как обычно.

Напоминаем, что статус участника программы лояльности "Нам по пути" зависит от объема заправленных в предыдущем месяце литров. Накопленными бонусами можно оплачивать топливо и любые другие товары или услуги АЗС сети "Газпромнефть" по курсу 1 бонус = 1 рубль.

Рассчитать количество акционных бонусов при заправке от 30 литров с помощью калькулятора и узнать полные правила акции можно на сайте.