Барнаул полностью готов к зиме

Барнаул получил паспорт готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на городской комитет по газификации и энергоресурсам.

Как отмечается, получению паспорта предшествовала работа всех потребителей тепловой энергии, а также теплоснабжающих организаций и органов местного самоуправления.

"Были выполнены ремонтные работы на всех теплоисточниках города, проведены гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей и теплофикационного оборудования, обеспечены нормативные запасы топлива на Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, муниципальных и ведомственных котельных", – говорится в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что наличие этого документа свидетельствует о своевременной и качественной подготовке инфраструктуры города к зиме.