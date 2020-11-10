Барнаул полностью готов к зиме

Барнаул получил паспорт готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на городской комитет по газификации и энергоресурсам.
Как отмечается, получению паспорта предшествовала работа всех потребителей тепловой энергии, а также теплоснабжающих организаций и органов местного самоуправления.
"Были выполнены ремонтные работы на всех теплоисточниках города, проведены гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей и теплофикационного оборудования, обеспечены нормативные запасы топлива на Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, муниципальных и ведомственных котельных", – говорится в сообщении.
В мэрии подчеркнули, что наличие этого документа свидетельствует о своевременной и качественной подготовке инфраструктуры города к зиме.
Комментарии
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