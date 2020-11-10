Врачи ответили на вопрос, почему больные коронавирусом перестают чувствовать запахи, сообщает НГС.

По словам главврача ООО "ИНВИТРО-Сибирь" Андрея Позднякова, симптом появляется из-за того, что вирус поражает эпителий носоглотки, обонятельного нерва и мелких сосудов, кровоснабжающих носоглотку.

Аналогичной позиции придерживается и оториноларинголог центра семейной медицины "Здравица" Юлия Мажейко.

"Есть несколько предположений, почему пропадает обоняние при коронавирусной инфекции. Во-первых, страдает сам эпителий, который находится в обонятельной зоне, чувствующей запахи и вкусы. Во-вторых, есть версия, что страдает обонятельный центр, который находится в головном мозге", – уточнила Мажейко.

По ее словам, у пациентов, как правило, можно выделить аносмию (потерю обоняния) и гипосмию (снижение обоняния). Врач подчеркивает, что это не обязательный симптом коронавируса, но на практике с ним сталкивается большинство пациентов.

Встречается даже кондуктивная аносмия – та, при которой есть какие-то препятствия в носу, чтобы запах поступил к обонятельному центру. Но это не характерно для коронавируса.

Пульмонолог медицинского центра "Авиценна" Надежда Попова рассказала, что чаще на потерю обоняния и вкуса жалуются люди, которые болеют в легкой форме. Те, у кого доходит до пневмонии, ощущают уже дыхательную недостаточность:

"Обоняние и потеря вкусовых качеств возникают обычно после манифестации некой слабости: в разгаре заболевания на первом месте слабость, а потом уже изменяются рецепторы, – уточнила Попова. – Это происходит не сразу. По крайней мере, сейчас у нас такая практика".

Терапевт центра семейной медицины "Здравица" Елена Баранова констатировала, что обоняние и вкус пропадают в 30% случаев, хотя на практике и складывается впечатление, что чаще. Они могут пропадать на два-три дня, на две-три недели, а иногда и на месяцы.

Ранее amic.ru уже объясняли, почему распространенным симптомом ковида называют потерю обоняния. Кстати, она может быть признаком как минимум пяти заболеваний.