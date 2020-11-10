"Подбросили туши лосей". Алтайский егерь получает угрозы от браконьеров

Новый егерь Обского заказника Владимир Меновщиков пожаловался журналистам на угрозы, поступающие от браконьеров, сообщает издание "Октагон".

Так, недавно к принадлежащему ему магазину в селе Клепниково Усть-Пристанского района подбросили туши убитых лосей.

"Их цель – дискредитировать меня. Но мы продолжим работать дальше, — подчеркнул Меновщиков. — Это говорит лишь о том, что мы на верном пути. Я уже догадываюсь, кто это мог сделать, но называть не могу, потому что их вина должна быть доказана".

По его словам, ранее ему уже поступали угрозы, связанные с его профессиональной деятельностью.

"Когда заступил на должность инспектора заказника, я начал получать угрозы через третьих лиц о том, что мне подожгут магазин, дом, — признался егерь. — Я знал, что ждёт меня впереди, и был готов, но это сделано очень нагло".

После поступления информации об убитых лосях Меновщиков обратился в полицию. Правоохранители осмотрели место происшествия в надежде отыскать зацепки, которые выведут на преступников.

Совместный выезд в лес не позволил точно определить, в каком месте застрелили животных. Силовики проводят доследственную проверку. По ее итогам примут решение о возбуждении уголовного дела либо об отсутствии признаков уголовно-наказуемого деяния.