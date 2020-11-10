Специалисты выяснили, что барнаульцы готовы отдать даром

Жители Барнаула чаще всего предпочитают не продавать, а отдавать домашних животных и личные вещи, сообщили Amic.ru в пресс-службе сайта "Авито". По данным аналитиков, в столице Алтайского края доля "бесплатных" объявлений составила 1,3%.

Так, большой популярностью пользуются объявления о домашних животных, которых хозяева готовы отдать безвозмездно. На эту категорию в Барнауле приходится 13% предложений от раздела в целом по городу.

При этом больше всего объявлений по запросу "даром" находится в разделе "Личные вещи". Они заняли в категории 0,9%, а наиболее часто барнаульцы отдавали игрушки и одежду для женщин и девочек.

А вот чаще всего жители краевого центра ищут бесплатные вещи в категории "Для дома и дачи". Доля запросов таких объявлений здесь составила 3,5%, а наибольший интерес горожане проявляют к стройматериалам, растениям и инструментам для ремонта.

В целом же первая десятка городов с наибольшей долей объявлений "даром" выглядит следующим образом: Уфа (2,7%), Казань (2%), Ростов-на-Дону (1,9%), Волгоград (1,8%), Воронеж (1,8%), Ульяновск (1,7%), Краснодар (1,6%), Омск (1,6%), Саратов (1,5%), Самара (1,5%).

В "Авито" отметили, что соответствующее исследование было проведено в преддверии "Всемирного дня доброты", который отмечают 13 ноября.