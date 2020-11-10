Госдума РФ утвердила кандидатуры новых министров и вице-премьера

Депутаты Государственной думы утвердили кандидатуру министра энергетики Александра Новака на должность заместителя председателя правительства, а также одобрили кандидатуры новых министров, пишет пресс-служба ГД во вторник, 10 ноября.

Так, Ирек Файзуллин встанет на должность главы Министерства строительства и ЖКХ. Министерством транспорта будет руководить Виталий Савельев, а Александр Козлов станет министром природы.

Министерство энергетики возглавит Николай Шульгинов. Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики назначается Алексей Чекунков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 9 ноября президент России Владимир Путин отправит в отставку руководителей нескольких министерств. Позднее эта информация подтвердилась, а премьер-министр Михаил Мишустин назвал имена кандидатов на должности министров.