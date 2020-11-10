Путин сообщил о скорой регистрации третьей российской вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что третья вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Две зарегистрированы, скоро будет зарегистрирована третья вакцина", – сказал российский лидер на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Глава государства также заверил, что исследования уже подтвердили безопасность этих препаратов, от их применения нет серьезных последствий.

Напомним, первую российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи, а ее производство запустили 15 августа. В первую очередь прививку получат врачи и граждане из групп риска, а массовая вакцинация начнется в 2021 году.

Препарат от новосибирского центра "Вектор" под названием "ЭпиВакКорона" стал второй зарегистрированной вакциной от COVID-19.

По последним данным, в России с начала пандемии зарегистрировали свыше 1,8 млн случаев коронавируса и 31 тысячу смертей. За прошедшие сутки в стране выявили почти 21 тысячу больных.