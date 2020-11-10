Путин наградил двоих жителей Алтайского края

Российский лидер Владимир Путин представил к наградам двоих жителей Алтайского края. Это следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, директору барнаульской специализированной школы олимпийского резерва № 3 Владимиру Шубенкову присвоено звание "Заслуженный работник физической культуры РФ".

Президент отметил значимый вклад руководителя в развитие детско-юношеского спорта на Алтае. За четыре года под руководством Шубенкова школа выпустила 12 мастеров спорта и 25 кандидатов в мастера спорта.

Знаком отличия "За безупречную службу" XXV лет поощрили начальника отдела ценообразования мэрии Бийска Ольгу Рязанову. На протяжении четверти века она решает вопросы по обоснованию стоимости работ и услуг муниципальными предприятиями и учреждениями, а также контролирует уровень цен на отдельные товары и услуги.

Не последнее место в ее деятельности занимает и разъяснительная работа с населением. В частности, Рязанова организует круглые столы, пресс-конференции и встречи с местными жителями по вопросам коммунальных реформ.