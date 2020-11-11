Прохладный день с осадками и сильным ветром ожидается в Алтайском крае в среду, 11 ноября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По информации метеорологов, температура воздуха в светлое время суток составит от +4°С до +9°С. Местами небольшие, по западу – умеренные осадки в виде мокрого дождя и снега. Не исключена гололедица. Скорость южного ветра составит от 7 до 12 метров в секунду, при порывах – до 17 м/с. На западе региона усиления могут достигать 23 м/с.

В Барнауле днем столбики термометров покажут от +5°С до +7°С. В конце дня ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. При порывах скорость ветра будет достигать 17 метров в секунду.