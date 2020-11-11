Российским мусульманам запретили браки с представителями других конфессий

Духовное управление мусульман РФ опубликовало богословское заключение, согласно которому мусульманам следует отказаться от браков с представителями других религий.
"Совет улемов ДУМ РФ постановил, что межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания, на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая", – говорится в заключении, опубликованном на сайте организации.
По мнению богословов, межконфессиональные союзы возможно только с теми женщинами, которые считают Иисуса не богом, а божьим посланником, наряду с Мухаммадом, признают существование единого бога и выражают готовность следовать предписаниям Корана.
Авторы заявления отмечают, что для прочности союза супругов необходимы общие жизненные ценности, а "единство, схожесть в вопросах религии и духовности является наиважнейшим условием их совместной счастливой жизни".
Комментарии
Управление мусульман РФ должно получить по чалме за шаги ведущие в конечном итоге к изоляции мусульманской общины и создание благоприятных условий для различного рода радикальных сект.
Существует Семейный кодекс РФ там нет такого основания
))) Павел Воля разводись!
Крайне агрессивная религия...
Ничего нового, они и раньше на наташках не женились.