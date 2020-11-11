Губернатор Камчатского края заразился коронавирусом

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов получил положительный результат теста на коронавирус. Чиновник продолжит работать дистанционно.

Как рассказал глава региона на своей странице в Instagram, его самочувствие "в целом, нормальное" и в связи с заражением он ушел на самоизоляцию. В конце видео Солодов пожелал жителям здоровья и беречь себя.

Напомним, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко уже успел переболеть коронавирусом. О его инфицировании стало известно 22 сентября.

Изначально глава региона находился на амбулаторном лечении, однако спустя несколько дней его госпитализировали с двухсторонней пневмонией. При этом повторный тест на COVID-19 уже не показал наличие вируса. 9 октября Томенко выписали из больницы, и он приступил к работе в очном режиме.

3 ноября глава Республики Алтай Олег Хорохордин получил положительный результат исследования на COVID-19. Политик проходит лечение в домашних условиях и работает дистанционно.