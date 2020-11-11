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Новости

СМИ: руководитель управления печати Алтайского края Евгений Нечепуренко возглавит ЦУР

, ИА "Амител"
Исполнять обязанности Нечепуренко будет Вячеслав Киричук
Фото со страницы Евгения Нечепуренко в 'Фейсбуке'

Фото со страницы Евгения Нечепуренко в "Фейсбуке"

Глава управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко перейдет на новое место работы. Вероятно, чиновник может стать руководителям Центра управления регионом (ЦУР).

Как сообщают источники ИА "Банкфакс", руководителем новой структуры Нечепуренко объявят 11 ноября, а на его место в качестве исполняющего обязанности перейдет нынешний заместитель Вячеслав Киричук. По сообщениям инсайдеров, чиновник уже фактически сформировал команду для работы в ЦУРе. В частности, к нему должен перейти его опытный сотрудник Иван Фомин.

Напомним, что правительство Алтайского края создало новое ведомство по поручению президента Владимира Путина. Структура станет платформой цифрового взаимодействия государственных органов, организаций и жителей региона и должно повысить эффективность общения органов власти с населением.

Созданием ЦУРа в крае занималось управление печати и массовых коммуникаций, которым руководит Евгений Нечепуренко. В Центре будут работать и представители федеральной автономной некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций "Диалог Регионы". Сам орган должен начать свою деятельность с 20 ноября.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

11.11.2020 10:12
гость

Неужели будут провластных троллей блокировать теперь??? И больше правды о халтурной работе выплывет???

11.11.2020 10:29
гость

показалось цру

11.11.2020 10:34
- гость -

Это что за форма с погонами, на этом джентельмене? Знает кто?

11.11.2020 10:38
- гость -

Взяньте у ниво интырвью, о том как проходит его рабочий день и какая у него зарплата.

11.11.2020 11:23
123

читайте, что пишите! ...хоть те, хоть другие!

11.11.2020 11:35
фу

Взяньте у ниво интырвью, о том как проходит его рабочий день и какая у него зарплата.

Состояние ума.... Печаль!
Это старое фото. Когда он еще работал в пресс-службе налоговой инспекции Крыма.Наверно нового не нашли.

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