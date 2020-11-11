Представители Алтайского края завоевали четыре медали на Дельфийских играх

XIX молодежные Дельфийские игры, которые проходили в дистанционном формате, завершились. 1706 человек состязались в 30 номинациях.

Участники из Алтайского края представили свое творчество в восьми номинациях, а шесть из них получили награды, рассказали в региональном Минкультуры.

В номинации "Изобразительное искусство" студентке Новоалтайского государственного художественного училища (техникума) Дарье Мелеховой присуждена золотая медаль за ее работу на тему "Краски осени". В номинации "Скрипка" студент Алтайского государственного музыкального колледжа Глеб Шехтман завоевал серебряную медаль. В номинации "Сольное народное пение" Марию Бакирову, учащуюся детской музыкальной школы Алтайского государственного музыкального колледжа, наградили бронзовой медалью. В номинации "Художественное чтение" участнице театральной студии "Образ" Полине Беззубовой (Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи, г. Барнаул) присуждена бронзовая медаль.

Также нескольких участников отметили специальными дипломами игр. Гала-концерт XIX молодежных Дельфийских игр пройдет в Telegram-канале фестиваля.