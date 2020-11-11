Российские миротворцы выдвинулись из Армении в сторону Нагорного Карабаха

Прибывшие в Армению российские миротворческие соединения направились в район выполнения задач по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России, военным "предстоит проехать более 250 километров". Наблюдательные посты выставят "вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора".

Напомним, что об отправке российских военных с миротворческой миссией стало известно во вторник, 10 ноября. Основу миротворческого контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

По информации Минобороны, в Нагорный Карабах направили 1970 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 370 единиц другой техники.

Поздним вечером 9 ноября Минобороны России сообщило о том, что российский военный вертолет Ми-24 потерпел крушение на территории Армении. Предполагается, что вертолет сбили со стороны Нахичевани.