Российские миротворцы выдвинулись из Армении в сторону Нагорного Карабаха

Прибывшие в Армению российские миротворческие соединения направились в район выполнения задач по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России, военным "предстоит проехать более 250 километров". Наблюдательные посты выставят "вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора".
Напомним, что об отправке российских военных с миротворческой миссией стало известно во вторник, 10 ноября. Основу миротворческого контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
По информации Минобороны, в Нагорный Карабах направили 1970 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 370 единиц другой техники.
Поздним вечером 9 ноября Минобороны России сообщило о том, что российский военный вертолет Ми-24 потерпел крушение на территории Армении. Предполагается, что вертолет сбили со стороны Нахичевани.
Комментарии
Война кончились. Не рано кукарекаем.
Миротворческая миссия на танках? И что мы там потеряли? Нас туда точно звали?
Ну и зачем? Пусть бы воевали до последнего.
И. Стрелков: сотый нож в спину Путина
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найдите посмотрите
11:11
- гость -
Может сразу Шария предложите посмотреть? Или Пучкова-Гоблина?
Петушарий ноль без палочки. Стрелков - умница. Реальный чел.
Сами создали проблему, сами в этот гадюшник опять залазим.
Конфликт закончится в пять минут
Если условием поставить выдворение и тех и тех носорогов с территории России
У нас в Сирии потерь больше чем у чёрных (это без песнохорок и египетских туристов)
Теперь туда поперлись
Ждите цинковые гробы
Что же за страна у нас такая, в каждой бочке затычка, и ведь никакой благодарности не будет, только плевки. 100% что ни одного гражданина России этнического азербайджанца и армянина в миротворцах не будет.
Смотрел по ТВ как эксперДы распинались по поводу ввода наших миротворцев, ни одна тварь ничего вразумительного не сказала, зачем это нам вообще НУЖНО?!!!!
12:09
100% что ни одного гражданина России этнического..
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Они будут Натащек обслуживать. 1970 Натащек. Тогда Вселенная будет пребывать в балансе.
Поздним вечером 9 ноября Минобороны России сообщило о том, что российский военный вертолет Ми-24 потерпел крушение на территории Армении. Предполагается, что вертолет сбили со стороны Нахичевани.
как ответили на это? безнаказанность порождает еще большее зло.
Представляю, как меняются через полгода котрактники-миротворцы, а их жёны уже на 4 месяце беременности, а перед следующей командировкой рождается тёмненький ребятёночек.