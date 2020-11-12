Полезная альтернатива. Как многоразовые кружки для кофе помогают спасти планету

"Ничего не изменится в природе, если я выпью кофе из одноразового стаканчика", – думают миллионы людей. Но во всем мире для производства такой посуды ежегодно вырубают 32 миллиона деревьев. Каждое из них растет в среднем 50 лет, а когда становится стаканчиками, превращается в мусор уже через 15 минут после покупки.

Немногие знают, что бумажная посуда не подлежит переработке. Для этого нужно отделить тонкий слой полипропиленовой пленки от бумажной основы, что крайне сложно. В естественной среде бумага разложилась бы за один-два года, но из-за пластика в составе одноразовые стаканчики десятилетиями лежат на свалке.

Экопроект Cool Cup призывает общество заменить одноразовые бумажные стаканчики на экокружки. Например, кружка Cool Cup произведена из закаленного стекла и пищевого силикона. Эти материалы можно сдать на переработку после многолетнего использования.

Экокружка Cool Cup объемом 340 мл стоит 960 рублей. Ее преимущества:

возможность многоразового использования;

экологически чистый продукт;

дольше сохраняют температуру напитка;

силиконовый ободок предотвратит обжигание руки;

герметичность кружки препятствует проливанию напитка.

Узнать больше о проекте можно на странице в Instagram. В первые три дня подписки – любая экокружка Cool Cup со скидкой за 910 рублей.

Интернет-магазин экокружек @coolcup.shop

Телефон: +79609594554

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