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Полезная альтернатива. Как многоразовые кружки для кофе помогают спасти планету

, ИА "Амител"
В отличие от картонных стаканчиков, экокружку можно использовать годами, а после – сдать на переработку

"Ничего не изменится в природе, если я выпью кофе из одноразового стаканчика", – думают миллионы людей. Но во всем мире для производства такой посуды ежегодно вырубают 32 миллиона деревьев. Каждое из них растет в среднем 50 лет, а когда становится стаканчиками, превращается в мусор уже через 15 минут после покупки.

Немногие знают, что бумажная посуда не подлежит переработке. Для этого нужно отделить тонкий слой полипропиленовой пленки от бумажной основы, что крайне сложно. В естественной среде бумага разложилась бы за один-два года, но из-за пластика в составе одноразовые стаканчики десятилетиями лежат на свалке.

Экопроект Cool Cup призывает общество заменить одноразовые бумажные стаканчики на экокружки. Например, кружка Cool Cup произведена из закаленного стекла и пищевого силикона. Эти материалы можно сдать на переработку после многолетнего использования. 

Экокружка Cool Cup объемом 340 мл стоит 960 рублей. Ее преимущества:

  • возможность многоразового использования;
  • экологически чистый продукт;
  • дольше сохраняют температуру напитка;
  • силиконовый ободок предотвратит обжигание руки;
  • герметичность кружки препятствует проливанию напитка.

Узнать больше о проекте можно на странице в Instagram. В первые три дня подписки – любая экокружка Cool Cup со скидкой за 910 рублей.  

Интернет-магазин экокружек @coolcup.shop 
Телефон: +79609594554 
Instagram

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

12.11.2020 08:46
-меcный-

Пустую кружку носить с собой?
А как попьёшь, надо помыть , где? Из грязной следующее кофе/кефир/лимонад пить?
А носить где? Чемодан с собой для вот таких вот подобных штук, имеющих внутри пустой объём, таскать повсюду?
Многоразовым вещам место там где их можно хранить и обслужить - дома! Но там такая фигня тоже не к чему есть более лучшие чашки фарфоровые или металлические или ещё какие стеклянные.

12.11.2020 08:51
- гость -

Планету уже не спасти. Люди помешались на деньгах.

12.11.2020 08:55
Человек

12.11.2020 08:51
- гость -



+1000000!!!

12.11.2020 09:14
Ольга

С многоразовыми кружками прошло если бы они были везде, приходишь отдаёшь грязную тебе кофе в чистой... Как с некоторыми многоразовыми тарами.
Но такое вряд ли приживется, ведь контрам придется из обслуживать, мыть а это доп траты.... а как заметил 12.11.2020 08:51 - гость - Люди помешались на деньгах....

...ну и то правда, всё равно с собой кружку грязную таскать... да хоть чистую...

12.11.2020 09:42
- гость -

Ну таскали раньше складные стаканы и ничего, а тут смотри как выеживаются.

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