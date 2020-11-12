Полезная альтернатива. Как многоразовые кружки для кофе помогают спасти планету

"Ничего не изменится в природе, если я выпью кофе из одноразового стаканчика", – думают миллионы людей. Но во всем мире для производства такой посуды ежегодно вырубают 32 миллиона деревьев. Каждое из них растет в среднем 50 лет, а когда становится стаканчиками, превращается в мусор уже через 15 минут после покупки.
Немногие знают, что бумажная посуда не подлежит переработке. Для этого нужно отделить тонкий слой полипропиленовой пленки от бумажной основы, что крайне сложно. В естественной среде бумага разложилась бы за один-два года, но из-за пластика в составе одноразовые стаканчики десятилетиями лежат на свалке.
Экопроект Cool Cup призывает общество заменить одноразовые бумажные стаканчики на экокружки. Например, кружка Cool Cup произведена из закаленного стекла и пищевого силикона. Эти материалы можно сдать на переработку после многолетнего использования.
Экокружка Cool Cup объемом 340 мл стоит 960 рублей. Ее преимущества:
- возможность многоразового использования;
- экологически чистый продукт;
- дольше сохраняют температуру напитка;
- силиконовый ободок предотвратит обжигание руки;
- герметичность кружки препятствует проливанию напитка.
Узнать больше о проекте можно на странице в Instagram. В первые три дня подписки – любая экокружка Cool Cup со скидкой за 910 рублей.
Интернет-магазин экокружек @coolcup.shop
Телефон: +79609594554
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Комментарии
Пустую кружку носить с собой?
А как попьёшь, надо помыть , где? Из грязной следующее кофе/кефир/лимонад пить?
А носить где? Чемодан с собой для вот таких вот подобных штук, имеющих внутри пустой объём, таскать повсюду?
Многоразовым вещам место там где их можно хранить и обслужить - дома! Но там такая фигня тоже не к чему есть более лучшие чашки фарфоровые или металлические или ещё какие стеклянные.
Планету уже не спасти. Люди помешались на деньгах.
12.11.2020 08:51
- гость -
+1000000!!!
С многоразовыми кружками прошло если бы они были везде, приходишь отдаёшь грязную тебе кофе в чистой... Как с некоторыми многоразовыми тарами.
Но такое вряд ли приживется, ведь контрам придется из обслуживать, мыть а это доп траты.... а как заметил 12.11.2020 08:51 - гость - Люди помешались на деньгах....
...ну и то правда, всё равно с собой кружку грязную таскать... да хоть чистую...
Ну таскали раньше складные стаканы и ничего, а тут смотри как выеживаются.