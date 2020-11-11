Джонни Депп получит 10 миллионов долларов за отказ от роли в "Фантастических тварях"

Студия Warner Bros. заплатит Джонни Деппу 10 миллионов долларов за отказ от роли Грин-де-Вальда в третьей части франшизы "Фантастические твари". Гонорар актеру выплатят в полном объеме.

Формально Деппа не увольняли, но студия попросила его покинуть проект, после того как он проиграл суд The Sun. Артист обвинил таблоид в клевете после публикации материала о том, что он избивал бывшую жену Эмбер Хёрд. Контракт Джонни подразумевает, что гонорар ему выплатят полностью, даже если работа над фильмом не завершена, пишет The Hollywood reporter.

Фанаты актера с решением студии не согласны и требуют вернуть его к роли. В интернете создали петицию, которая набрала уже почти 142 тысячи подписей.

Ранее юрист Марк Стивенс заявлял, что карьера Джонни Деппа в Голливуде может закончиться после скандала. Отказ от роли в "Фантастических тварях" – первый шаг на пути к этому.