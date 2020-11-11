Джонни Депп получит 10 миллионов долларов за отказ от роли в "Фантастических тварях"

Студия Warner Bros. заплатит Джонни Деппу 10 миллионов долларов за отказ от роли Грин-де-Вальда в третьей части франшизы "Фантастические твари". Гонорар актеру выплатят в полном объеме.
Формально Деппа не увольняли, но студия попросила его покинуть проект, после того как он проиграл суд The Sun. Артист обвинил таблоид в клевете после публикации материала о том, что он избивал бывшую жену Эмбер Хёрд. Контракт Джонни подразумевает, что гонорар ему выплатят полностью, даже если работа над фильмом не завершена, пишет The Hollywood reporter.
Фанаты актера с решением студии не согласны и требуют вернуть его к роли. В интернете создали петицию, которая набрала уже почти 142 тысячи подписей.
Ранее юрист Марк Стивенс заявлял, что карьера Джонни Деппа в Голливуде может закончиться после скандала. Отказ от роли в "Фантастических тварях" – первый шаг на пути к этому.
Комментарии
Я тоже отказываюсь.
Давайте мне мои 10 млн.
за пол ляма откажусь)))
так! стоп! я первее отказался от этой роли! ещё в прошлом году...
каждый хочет обидеть художника
сто пудово, что его бывшая жена - черномазая лесбиянка с азиатскими корнями, иначе бы так не взъелись на Джони...
Я б, имея 10 млн $ никогда в жизни больше ни дня б не работал
11.11.2020 11:50
Сибиряк из Рубцовска
Я б, имея 10 млн $ никогда в жизни больше ни дня б не работал--------------------------------------А я и за 0,5 млн $, ну разве что можно груши околачивать.