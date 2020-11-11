Два врача умерли в Бийске

Фото: gb2-bsk.zdravalt.ru

Умерли сразу два врача-терапевта бийской городской больницы № 2 – Нина Кудинова и Борис Войнов. Стаж работы обоих специалистов превышает 35 лет, сообщает "Наш Бийск" со ссылкой на администрацию медучреждения. Причина смерти не уточняется.

Нина Кудинова работала в больнице с 1978 года и долгие годы занимала должность главного профпатолога города Бийска, ее неоднократно награждали почетными грамотами и благодарностями. В 2012 году Кудиновой присвоено звание "Ветеран труда".

Борис Войнов работал врачом-терапевтом поликлиники с 1984 года. Он также имел огромное количество грамот и благодарностей. С 2013 года Войнов стал ветераном труда бийской городской больницы № 2, в 2014 году получил почетную грамоту от правительства Алтайского края, а в 2019 году – благодарность от Минздрава РФ.