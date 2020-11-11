Два врача умерли в Бийске

Фото: gb2-bsk.zdravalt.ru
Умерли сразу два врача-терапевта бийской городской больницы № 2 – Нина Кудинова и Борис Войнов. Стаж работы обоих специалистов превышает 35 лет, сообщает "Наш Бийск" со ссылкой на администрацию медучреждения. Причина смерти не уточняется.
Нина Кудинова работала в больнице с 1978 года и долгие годы занимала должность главного профпатолога города Бийска, ее неоднократно награждали почетными грамотами и благодарностями. В 2012 году Кудиновой присвоено звание "Ветеран труда".
Борис Войнов работал врачом-терапевтом поликлиники с 1984 года. Он также имел огромное количество грамот и благодарностей. С 2013 года Войнов стал ветераном труда бийской городской больницы № 2, в 2014 году получил почетную грамоту от правительства Алтайского края, а в 2019 году – благодарность от Минздрава РФ.
Комментарии
царствие небесное....
нет врачей теперь ....
Так а тут и уточнять нечего.
Ну где эти антимасочники? Что скажут? Сколько еще людей должно погибнуть, чтобы они задумались?
11.11.2020 11:45
Мимопроходящий
Ну где эти антимасочники? Что скажут? Сколько еще людей должно погибнуть, чтобы они задумались?
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Дурак ты. маска тебя не защитит от вируса
В мире продали масок, костюмов и антисептик на 200млрд долларов.
Врачи в масках, пациенты в масках - все равно врачи продолжают заражаться и умирать.
Что там Попов говорил, про бунтующих врачей Бийска?
Если прививка действительно помогает, то врачей нужно прививать в первую очередь.
Врачей и военных.
11.11.2020 12:17 - гость -
Если прививка действительно помогает, то врачей нужно прививать в первую очередь.
В разгар пандемии? От гриппа почему-то за 2 месяца до... ставят. Почему?