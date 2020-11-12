Божественный свет. Победители конкурса International Photography Awards

Фото: photoawards.com

IPA (International Photography Awards) по праву называют одним из самых значимых международных конкурсов фотографии. Он отмечает достижения лучших "ловцов света" мира, которые создают, развивают и определяют современный мир фотографии. На 17-й по счету конкурс поступило более 13 тысяч снимков из 130 стран мира.

"В эти беспрецедентные времена снимки этого года отражают некоторые из самых больших проблем, стоящих перед нашим поколением, не последняя из которых связана с вирусом, который впервые представляет собой событие, определенным образом повлиявшее на каждого человека на Земле", – отметил результаты конкурса основатель и президент IPA Хоссейн Фармани.