Партию цветов с опасными насекомыми сожгли в Алтайском крае

В отдел карантина растений и качества семян Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ поступил образец насекомого, который на срезах импортных хризантем нашли специалисты Россельхознадзора. В ходе исследования оказалось, что это западный цветочный трипс.

Эксперты передали сведения в Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай. Вся зараженная продукция из Нидерландов была уничтожена.

Цветочный трипс способен поражать около 244 видов растений, в частности абрикос, персик, нектарин, сливу, розу, гвоздику, душистый горошек, гладиолус, горох, томат, сладкий перец, баклажан, огурец, землянику, свеклу, морковь, хлопок, грейпфрут, виноград, лук, фасоль.