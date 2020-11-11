Почти половина россиян собирается сменить работу в 2021 году

Почти половина трудоустроенных россиян собирается в 2021 году искать новую работу. При этом почти 60% жителей страны ожидают, что следующий год принесет дополнительные трудности.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру" о планах россиян на грядущий год, менять рабочее место собирается 43% опрошенных, а 21% – найти дополнительный источник доходов.

Также 18% указали, что в следующем году начнут откладывать деньги на будущее, а 14% собираются сделать крупную покупку – квартиру или автомобиль. Более 10% хотят в 2021 году отправиться в туристическое путешествие, о котором давно мечтали.

9% участников хотят найти новое хобби, 6% – изучить иностранный язык. Еще 9% респондентов собираются в следующем году закрыть кредиты и ипотеки, завершить строительство дачи или ремонт в квартире, а также избавиться от вредных привычек.