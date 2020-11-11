По мнению председателя Алтайского Заксобрания Александра Романенко, проведение сессии АКЗС в традиционном формате с присутствием депутатов является более удобным и правильным, чем удаленка. Свое мнение спикер АКЗС высказал в ходе онлайн-конференции на сайте регионального парламента.

Романенко спросили, не устали ли депутаты от дистанционного формата сессий. Кроме того, у народного избранника поинтересовались о перспективах полного перехода на онлайн-режим проведения сессий АКЗС.

Александр Романенко напомнил, что работа парламента в дистанционном формате является вынужденной мерой в условиях распространения коронавируса. При этом, по мнению спикера, проведение сессий с очным присутствием депутатов в зале является более удобным и правильным.

"Как прямое общение с педагогом в образовательном процессе, так и личное присутствие депутатов на сессиях имеет множество преимуществ. Само общение строится несколько по-иному: более живо и с большим погружением в тему, проще задать вопрос докладчику. Есть здесь и психологический момент: когда люди сидят не по разные стороны экрана, а лицом к лицу, намного легче понять друг друга. Считаю, что наиболее важные решения лучше принимать в очном формате. Мы к этому стремимся, но, само собой, с учетом эпидемиологической обстановки", – подчеркнул Александр Романенко.

В краевом парламенте планируют в будущем использовать имеющееся оборудование и опыт дистанта. Особенно эффективно, по мнению спикера, эта технология может применяться при организации совещаний с представителями муниципальных образований. "Это позволит по минимуму отрывать людей от основной работы, экономить ресурсы и время", – резюмировал Романенко.