По мнению председателя Алтайского Заксобрания Александра Романенко, проведение сессии АКЗС в традиционном формате с присутствием депутатов является более удобным и правильным, чем удаленка. Свое мнение спикер АКЗС высказал в ходе онлайн-конференции на сайте регионального парламента.
Романенко спросили, не устали ли депутаты от дистанционного формата сессий. Кроме того, у народного избранника поинтересовались о перспективах полного перехода на онлайн-режим проведения сессий АКЗС.
Александр Романенко напомнил, что работа парламента в дистанционном формате является вынужденной мерой в условиях распространения коронавируса. При этом, по мнению спикера, проведение сессий с очным присутствием депутатов в зале является более удобным и правильным.
"Как прямое общение с педагогом в образовательном процессе, так и личное присутствие депутатов на сессиях имеет множество преимуществ. Само общение строится несколько по-иному: более живо и с большим погружением в тему, проще задать вопрос докладчику. Есть здесь и психологический момент: когда люди сидят не по разные стороны экрана, а лицом к лицу, намного легче понять друг друга. Считаю, что наиболее важные решения лучше принимать в очном формате. Мы к этому стремимся, но, само собой, с учетом эпидемиологической обстановки", – подчеркнул Александр Романенко.
В краевом парламенте планируют в будущем использовать имеющееся оборудование и опыт дистанта. Особенно эффективно, по мнению спикера, эта технология может применяться при организации совещаний с представителями муниципальных образований. "Это позволит по минимуму отрывать людей от основной работы, экономить ресурсы и время", – резюмировал Романенко.
Комментарии
Заочное обучение значит удобно, а депутатам имитировать бурную деятельность заочно неудобно!
Романенко надо прививку от короновируса поставить, чтобы больше не боялся короновируса.
Когда люди сидят не по разные стороны экрана, а лицом к лицу, намного легче понять друг друга
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да что вы говорите!!??
а вот учителя и ученики со своими родителями - тупые, что этого не понимают???
Уступит место молодым.
Сделать заочным да тайным, вот тогда бы "нужные" законы не принимались бы, тогда бы реальная работа началась.
Когда люди сидят не по разные стороны экрана, а лицом к лицу, намного легче понять друг друга
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вот она суть сегодняшней правящей верхушки!
через монитор понять друг друга трудно, нам это тяжело... мы пойдём лёгким путём...
а вы все, людишки, переходите на дистант!!! вот вам постановление и инструкция...
эгоисты оторванные от реальности!!!!!!!!!!!!!!!
я прям всю веб-страницу сохраню, что бы потом носом вас туда тыкнуть, как нашкодивших котят... а то ещё Амител по приказу или трусости удалит, мол не было такого...
Им неудобно. Остальные утритесь.