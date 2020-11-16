Будь в топе. Как выбрать квартиру с помощью рейтинга новостроек ЖК 

Выборы квартиры в новостройке – дело непростое. Особенно если речь о рынке Москвы или Санкт-Петербурга. Чтобы быстрее определиться и потом не разочароваться, смотрите рейтинги жилых комплексов. Такие есть и в целом по стране, и по столице в частности. Что это за рейтинги, какие в них есть дома и как купить квартиру в Москве, не покидая Барнаул, читайте в нашем материале.

Один из самых масштабных и весомых рейтингов по всей России – это топ новостроек РФ на сайте Единого ресурса застройщиков. По данным на 1 ноября 2020 года здесь размещено 13227 жилых комплексов. Они ранжированы на основании оценки более 100 показателей потребительских качеств. И эксперты рекомендуют обращаться к таким системам. Обязательно смотрите декларации и советуйтесь со специалистами в сфере недвижимости.

Сейчас в топ-10 входят ЖК не только в Москве, но также в Свердловской, Самарской, Тюменской и Новосибирской областях. Самая высокая позиция среди новостроек российской столицы у ЖК "Зиларт". Застройщиком выступает "Группа ЛСР", проектную декларацию на один из домов комплекса вы можете посмотреть тут. В ЖК несколько разных по планировкам домов с игровыми и спортивными площадками, есть свои детские сады, школа, торговый центр и большая сеть зеленых зон, включая парк.

И вот как раз в этом комплексе можно купить квартиру, оставаясь в Барнауле. В столице Алтайского края работает официальный представитель данного ЖК – отдел продаж ООО "Барнаулкапстрой". Специалисты компании помогут выбрать подходящий дом и квартиру, подготовить все документы и оформить сделку.

"Барнаулкапстрой" также сотрудничает с застройщиками ЖК "Ленинграdка 58" (проектная декларация) и ЖК "Лучи" (проектная декларация). Каждый комплекс по-своему уникален, но везде высокое качество строительства, широкий выбор планировок и вся необходимая инфраструктура.

Проверить московские объекты можно еще на одном ресурсе – Народный рейтинг новостроек Москвы", составленный на основании отзывов людей. Здесь "Зиларт" на четвертом месте, а вот на первом – "Лучи".

Хотите купить квартиру в Санкт-Петербурге? Обратите внимание на комплексы "Морская набережная. Seaview" (декларация), "Заповедный парк" (декларация) и "Цивилизация" (декларация). В рейтинге у них очень неплохие позиции.

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

Офис продаж: Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Сайт: барнаулкапстрой.рф

Телефон: (3852) 252-337

WhatsApp: 8-963-504-71-60