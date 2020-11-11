Афганские террористы выкололи женщине глаза за то, что она устроилась на работу

В Афганистане террористы выкололи глаза женщине, которая против воли отца устроилась на работу вне дома. На 33-летнюю Хатеру напали у полицейского участка, где она трудилась.

Последнее, что она помнит, – мужчин на мотоцикле, которые выстрелили в нее и нанесли удары ножом в глаза. Хатера пришла в себя в больнице и поняла, что ничего не видит.

"Я спросила врачей, почему я ничего не вижу? Мне сказали, что мои глаза еще забинтованы из-за ран. Но в тот момент я уже поняла, что у меня отняли глаза", – цитирует девушку Reuters.

Местные власти и пострадавшая обвиняют в произошедшем запрещенную в РФ террористическую группировку "Талибан". Хатера уверена, что отец связался с террористами и попросил их помешать ей ходить на работу. Она предполагает, что отец передал преступникам ее данные, и отмечает, что в день инцидента он несколько раз звонил дочери, чтобы узнать, где та находится.