Алтайский суд признал экстремистским ролик с призывом убить президента России

Горно-Алтайский городской суд признал экстремистским видео с призывом убить президента России. При этом ведомство не уточняет, какой именно ролик привлек внимание правоохранителей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай, на "страницах ряда общедоступных сайтов" городской прокурор нашел видео, в котором увидел призыв к убийству главы государства. По его версии, в записи "присутствовали признаки психологического воздействия, имеющего деструктивный характер в отношении президента Российской Федерации".
Чтобы предотвратить распространение видеозаписи и обеспечить возможность привлечь распространяющих его лиц к административной ответственности, прокурор подал иск в Горно-алтайский городской суд, который его удовлетворил. На данный момент ролик уже заблокирован и в скором времени его включат в федеральный список экстремистских материалов.
Комментарии
ну прям затхлым,но знакомым повеяло6японо-американские шпионы в в колхоза "напрасный труд",конюх петька,готовящий покушение на тов.сталина и все политбюро...
Смысл убивать, достанут третьего
А у прокурора чё больше занятий нет, он сидит и ролике в интернете смотрит? Молодец... Трудяга, сам себе ищет работу...
Убийство конечно грех. Видимо авторы ролика не знают, как ещё можно избавиться от надоевшего персонажа - на выборах его не сместить, суда на него нет, помирать или уходить сам не собирается.
У прокурора люди мрут в регионе из-за неоказания медицинской помощи, а он ролики в интернетах смотрит. Стыд и позор!
хороша работёнка: не сеет, не пашет, у станка не стоит...день прошёл, кинульку нашёл, бумажку написал, а зарплата идёт хорошая из бюджета...кому всё это надо?
Ну еще один подвальненок сядет..... Наконец то скоро всю кодлу попересадят.