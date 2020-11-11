Алтайский суд признал экстремистским ролик с призывом убить президента России

Горно-Алтайский городской суд признал экстремистским видео с призывом убить президента России. При этом ведомство не уточняет, какой именно ролик привлек внимание правоохранителей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай, на "страницах ряда общедоступных сайтов" городской прокурор нашел видео, в котором увидел призыв к убийству главы государства. По его версии, в записи "присутствовали признаки психологического воздействия, имеющего деструктивный характер в отношении президента Российской Федерации".

Чтобы предотвратить распространение видеозаписи и обеспечить возможность привлечь распространяющих его лиц к административной ответственности, прокурор подал иск в Горно-алтайский городской суд, который его удовлетворил. На данный момент ролик уже заблокирован и в скором времени его включат в федеральный список экстремистских материалов.