Среда, 11 Ноябрь, 15:27

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,4
€ 90,36
7°


1817109 +0
Обь
45см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городДистанционное обучениеКоронавирус на Алтае
Новости

Чешская разведка предупредила об угрозе третьей мировой войны

, ИА "Амител"
Согласно отчету ведомства, страны все чаще отказываются от мирного диалога как способа решения проблем
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Военная разведка Чехии предупредила об угрозе третьей мировой войны. По мнению специалистов, на данный момент глобальный конфликт находится на первой стадии развития.

Согласно отчету ведомства за 2019 год, который опубликовали на официальном сайте во вторник, 10 ноября, в настоящее время "формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать" в конфликте. Кроме того, возможные стороны "постепенно определяют технологические инструменты", с помощью которых можно бы было развить эту войну.

Кроме того, в документе говорится о падении значимости международного права из-за отсутствия мирного диалога между странами. Авторы подчеркивают, что росту напряженности также способствует и манипулирование общественным сознанием.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

11.11.2020 14:48
гость

вот допились черти! меньше бухать надо.

11.11.2020 15:12
- гость -

наркоманы...

11.11.2020 15:25
- гость -

На учёт возьмусь, а воевать шиш с маслом

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
15:17
"Трупы прямо на входе". Новосибирцы рассказали о переполненном морге городской больницы 0
15:04
Житель Бийска заказал себе телефон, а получил коробку с землей 2
14:52
Продюсера Виктора Дробыша госпитализировали с COVID-19 0
14:40
Более 15 тысяч семей в Алтайском крае получают выплаты за рождение первого ребенка 0
14:29
Чешская разведка предупредила об угрозе третьей мировой войны 3
14:15
Еще 124 новых случая COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
14:02
Алтайские депутаты готовы упростить процесс получения жилья для детей-сирот 1
13:50
Магнитные бури в ноябре 2020. Когда будут самые опасные дни месяца? 0
13:37
Еще 15 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 17
13:28
Алтайский суд признал экстремистским ролик с призывом убить президента России 6
13:17
Диетологи назвали самые вредные женские привычки в еде 2
13:05
Зеленый свет скидкам. Сбер запустил новые акции для своих клиентов 0
12:54
Афганские террористы выкололи женщине глаза за то, что она устроилась на работу 2
12:43
Алтайским сиротам предоставили квартиры с плесенью 2
12:30
Дистант для депутатов менее удобен. Александр Романенко о "заочных" сессиях АКЗС 7
12:22
Автомобиль "взлетел" на трамвайном переезде в Барнауле 7
12:10
Морги в Красноярске не справляются с потоком умерших 19
11:55
Почти половина россиян собирается сменить работу в 2021 году 7
11:43
"Нет золотой таблетки". Врачи рассказали о последствиях COVID-19 и долгом восстановлении 5
11:31
Партию цветов с опасными насекомыми сожгли в Алтайском крае 0
11:22
Два врача умерли в Бийске 16
11:09
Джонни Депп получит 10 миллионов долларов за отказ от роли в "Фантастических тварях" 7
10:55
Представители Алтайского края завоевали четыре медали на Дельфийских играх 0
10:42
Российские миротворцы выдвинулись из Армении в сторону Нагорного Карабаха 22
10:29
В России разработали премиальный электромобиль Monarch 19
10:17
В Белокурихе мужчина обокрал пенсионера, пока делал ремонт в его квартире 0
10:05
Ковидный госпиталь Заринска освятили после настойчивых просьб пациентов 32
09:58
СМИ: руководитель управления печати Алтайского края Евгений Нечепуренко возглавит ЦУР 8
09:45
Губернатор Камчатского края заразился коронавирусом 0
09:34
Всезнающий Трамп и зануда Байден. Как выборы в США повлияют на мировую политику 6
09:21
Председатель алтайского парламента призвал усилить контроль за масочным режимом в ТЦ 43
09:07
И себе, и людям. Пять жителей Алтайского края борются за звание "Доброволец России" 0
08:55
Российским мусульманам запретили браки с представителями других конфессий 28
08:42
Apple представила первые MacBook на процессоре собственной разработки 2
08:28
"Выкручивайся как хочешь". Родители и учителя о том, чем обернется продление каникул 58
08:15
Дорогу Барнаул – Павловск начнут расширять до четырех полос в 2021 году 5
08:01
Камни в почках, мочевом пузыре и опухоли не страшны: лазер в урологии совершил прорыв 1
07:50
Сергей Лазарев обнажился в поддержку Артема Дзюбы 25
07:34
Собака нового президента США станет первым питомцем в Белом доме, взятым из приюта 0
07:20
Власти: поломка аппаратов КТ не оставит жителей Бийска и Рубцовска без диагностики 9
07:03
По пути с бонусами. Сеть АЗС "Газпромнефть" запустила выгодную акцию для водителей 6
06:48
Вандалы разломали качели на набережной в Алтайском крае 12
06:32
Праздник к нам приходит. Новогоднее настроение начинает окутывать Барнаул 4
06:17
Разработчики вакцины "Спутник V" объяснили заражение алтайских врачей ковидом 33
06:02
Мокрый снег и порывистый ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 11 ноября 0
23:55
Такой день. Увольнение главы Октябрьского района и поддельное масло в школах 0
23:30
Путин наградил двоих жителей Алтайского края 0
23:15
Умер актер из сериала "Доктор Хаус" 0
22:46
Алтайский край признали лучшим по воспитанию и социализации школьников 1
22:29
Путин сообщил о скорой регистрации третьей российской вакцины от коронавируса 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.