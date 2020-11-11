Чешская разведка предупредила об угрозе третьей мировой войны

Военная разведка Чехии предупредила об угрозе третьей мировой войны. По мнению специалистов, на данный момент глобальный конфликт находится на первой стадии развития.

Согласно отчету ведомства за 2019 год, который опубликовали на официальном сайте во вторник, 10 ноября, в настоящее время "формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать" в конфликте. Кроме того, возможные стороны "постепенно определяют технологические инструменты", с помощью которых можно бы было развить эту войну.

Кроме того, в документе говорится о падении значимости международного права из-за отсутствия мирного диалога между странами. Авторы подчеркивают, что росту напряженности также способствует и манипулирование общественным сознанием.