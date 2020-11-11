Продюсера Виктора Дробыша госпитализировали с COVID-19

54-летнего продюсера Виктора Дробыша госпитализировали с коронавирусом. По оценкам врачей, он находится в состоянии средней тяжести.

Как пишет Telegram-канал Mash, медики решили "подстраховаться" и положить композитора в больницу, чтобы болезнь не развилась в более тяжелую форму.

Виктор Дробыш – российский композитор и музыкальный продюссер, заслуженный артист России. За время своей карьеры он успел написать песни для Кристины Орбакайте, Валерии, Славы, Григория Лепса, Филиппа Киркорова и других. Является соавтором песни Party for Everybody в исполнении "Бурановских бабушек", которые заняли второе место на Евровидении-2012.