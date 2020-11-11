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Новости

Умирающий от коронавируса 28-летний врач записал видеообращение к родственникам

, ИА "Амител"
Мужчина скончался через несколько часов после записи видео

Медбрат из Мексики записал видеообращение за несколько часов до своей смерти. Серхио Эрнандес скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. 

"Ну что же, настал час истины. <…> Я хочу, что бы ни случилось, какую бы участь Бог ни уготовил для меня, чтобы вы всегда помнили о том, кем я был и кем являюсь. Потому что я вернусь. Это не прощание. Я уверен, что вернусь через несколько дней, я просто поправлюсь, и мы пойдем дальше", – сказал 28-летний мужчина.

Молодой человек записал ролик перед тем, как его отвезли на процедуру эндотрахеальной интубации. Через несколько часов после этого он умер, пишет РИА Новости.

Ранее amic.ru писал о том, что И.о. руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Барнаула Юрий Кочетов умер после нескольких недель борьбы с коронавирусом. По словам его родственников, даже когда врач был в тяжелом состоянии, его не отпускали на больничный. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.11.2020 16:48
- гость -

сколько можно стращать? почему не публикуете харкающих кровью от туберкулеза? или иссохших от рака? хватит уже. Правда, хватит

11.11.2020 17:09
- гость -

Никто никого не стращает, это наша реальность. Да, мы все устали...

11.11.2020 17:36
A1isa

чтобы вы дурачки маски носили, а не думали, что это всемирный заговор

11.11.2020 17:40
Обыватель

11.11.2020 17:36
A1isa

Это точно. Но дурачки все равно не будут, у них мозга не хватает просто. А страдают все вокруг.

11.11.2020 17:41
Обыватель

Щас набегут с объяснениями про размеры вируса...

11.11.2020 17:44
- гость -

вы, картина женщины в шапке, по какой-то причине безапеляционно называете всех "дурачками". С чего бы это? у вас что-то личное? связаное с дурачками? так вам в эрдмана. все дурачки там. Шапку возьмите, там как раз сегодня революция

11.11.2020 17:56
Медведь-шатун

Цены в магазине подняли процентов на 15-20, тишина, все заняты короной....

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