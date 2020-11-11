Умирающий от коронавируса 28-летний врач записал видеообращение к родственникам

Медбрат из Мексики записал видеообращение за несколько часов до своей смерти. Серхио Эрнандес скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

"Ну что же, настал час истины. <…> Я хочу, что бы ни случилось, какую бы участь Бог ни уготовил для меня, чтобы вы всегда помнили о том, кем я был и кем являюсь. Потому что я вернусь. Это не прощание. Я уверен, что вернусь через несколько дней, я просто поправлюсь, и мы пойдем дальше", – сказал 28-летний мужчина.

Молодой человек записал ролик перед тем, как его отвезли на процедуру эндотрахеальной интубации. Через несколько часов после этого он умер, пишет РИА Новости.

Ранее amic.ru писал о том, что И.о. руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Барнаула Юрий Кочетов умер после нескольких недель борьбы с коронавирусом. По словам его родственников, даже когда врач был в тяжелом состоянии, его не отпускали на больничный.