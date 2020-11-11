"Трупы прямо на входе". Новосибирцы рассказали о переполненном морге городской больницы

Морг новосибирской городской больницы № 1 оказался переполнен телами умерших – трупы там приходится хранить в коридоре, а за справками о смерти собираются очереди из родственников скончавшихся.

О переполнении морга медучреждения во вторник, 10 ноября, сообщил НГС. По словам одного из новосибирцев, который пришел за справкой о смерти родственника, трупы лежат прямо на входе в патологоанатомическое отделение.

"В помещении не удалось найти никого из персонала, они уехали в отделения. Мешки с трупами лежат прямо на входе в морг. Можно представить, что творится внутри, если умершие уже не помещаются", – рассказал очевидец.

Позднее на месте побывала корреспондент издания, которая лично насчитала не менее шести черных мешков в коридоре. К часу дня у самого здания собралась очередь из 10 человек, которые ожидали документов. Они пожаловались, что уже не первый день не могут получить справки о смерти.

11 ноября глава регионального Минздрава Константин Хальзов объяснил причины сложившейся ситуации. По его словам, горбольница № 1 является одной из крупнейших и, кроме работы с инфицированными коронавирусом, продолжает оказывать многопрофильную помощь больным.

"Там не только пациенты в ковид-госпитале находятся, это еще 1500 коек оказания медицинской помощи, поэтому пациенты, конечно же, умирают по разным профилям и все находятся в морге", – цитирует главу ведомства ТАСС.

Кроме того, в Минздраве рассказали, что на данный момент в больничный сортировочный центр для пациентов с COVID-19 ежедневно обращаются более 100 человек, из которых около 80 госпитализируют. Чтобы справиться с наплывом людей, под палаты пришлось переоборудовать даже коридоры медучреждения.

Напомним, что схожая ситуация сложилась и во многих моргах Алтайского края. В конце октября amic.ru писал об огромных очередях на вскрытие.

Позднее власти Алтайского края открыли третье по счету отделение для вскрытия умерших с коронавирусом. Оно появилось на базе патологоанатомического отделения Центра охраны материнства и детства. Для работы туда привлекли еще трех специалистов.

Такая же ситуация наблюдается и в Красноярске. Чтобы забрать тела погибших, родственникам также приходится ожидать порядка 10 дней. Как отметил один из похоронных агентов, смертность выросла из-за сбоев в работе системы здравоохранения, и смертей много не только среди пациентов с коронавирусом, но и среди людей с другими болезнями.