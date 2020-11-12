Поддержка в 97 миллионов. Фонд развития промышленности поможет алтайскому предприятию

Компания "Межрегионэнергосервис" (МЭС) производит котлы для генерирующих компаний по всей России. Предприятие сотрудничает с крупными промышленными холдингами – например, компаниями Росатома. Кроме того, в 2019 году "Межрегионэнергосервис" стал участником национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", оптимизировал пилотный поток по производству коллекторов и другие потоки.

Для дальнейшего роста МЭС принял участие в программе "Повышение производительности труда" от Фонда развития промышленности (ФРП) в рамках нацпроекта. Экспертный совет уже одобрил компании льготный заем в размере 97 млн рублей. Общий бюджет проекта составляет 217 млн рублей.

"Межрегионэнергосервис" – одно из ведущих промышленных предприятий региона. Компания на постоянной основе проводит техническое перевооружение производства, поэтому одобрение льготного займа ФРП – один из важных этапов для дальнейшего развития", – прокомментировал новость заместитель министра экономического развития Алтайского края Алексей Ерохин.

На полученные деньги компания планирует запуск производства газоплотных панелей, которые сейчас закупает у сторонних производителей. Это уменьшит себестоимость изготовления продукции на 18%, а объемы незавершенного производства – на 37%, а также снизит уровень брака и в три раза сократит процесс производства. В целом производство газоплотных панелей может увеличить производительность труда на предприятии более чем на 30%.

Узнать больше о национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" и подать заявку на участие можно на портале производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48-20 или электронной почте: innov@alregn.ru.