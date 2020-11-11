В России досрочно установлен годовой рекорд по выдаче ипотеки

Объем выданной с начала 2020 года в России ипотеки уже к концу октября достиг 3,25 трлн рублей, что оказалось больше, чем выдано за весь 2018 год – рекордный для отечественного ипотечного рынка.

Как пишет РБК, тогда россияне взяли займов на жилье на общую сумму 3,01 трлн рублей. При этом в текущем октябре месячный объем вновь обновил исторический максимум – 550 млрд рублей. До этого банкам удалось поставить рекорды в июле (362 млрд руб.), августе (393 млрд руб.) и сентябре (504 млрд рублей). Средневзвешенная ставка по кредитам за каждый месяц находилась примерно на одном уровне – около 7,3%.

Как прогнозирует "Дом.РФ", в целом за 2020 год может быть выдано более 1,5 млн кредитов на общую сумму около 3,7 трлн рублей.