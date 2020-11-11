Лишь каждый пятый житель Алтайского края не сталкивался с ковидом

81% жителей Алтайского края имеют знакомых, которые переболели коронавирусом, а треть опрошенных заявили, что уже сами перенесли COVID-19.
Опрос проходил с 26 октября по 3 ноября на портале "Дром". В исследовании приняли участие более 22 тысяч человек. У респондентов спрашивали, кто из их окружения переболел ковидом. Можно было выбрать несколько вариантов ответов.
Согласно результатам, 58% жителей региона проголосовали за пункт "Друзья / коллеги / знакомые", еще 38% рассказали, что коронавирус обнаружили у их родственников, а 29% опрошенных заявили, что заразились дальние знакомые.
Еще 28% рассказали, что сами переболели COVID-19, 10% выбрали вариант "Никто не болел", а 9% отказались верить в существование коронавируса. В целом по России выяснилось, что у 76% респондентов есть случаи заражения COVID-19 среди круга общения.
Как ранее сообщил amic.ru, на 11 ноября в Алтайском крае лабораторно подтвердили 232 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе достигло 21 731 человека.
Комментарии
При такой организации медицинской помощи скоро будет каждый второй.
Человек - это такое создание, которое, если ему внушить всякую ахинею, у здорового найдет симптомы смертельной болезни.
Амик, не раскачивайте, официально менее 1% населения переболел.
Другой вопрос, какая вера официальным цифрам после этого ковида....
Разве еще есть те, кто отрицает существование болезни? Дегенеративные изменения головного мозга можно ставить без обследований)))
Официально заразилось около 20 тыс людей, а исходя из результатов опроса более 600 тысяч человек.
У меня последние знакомые в Барнауле на той неделе заболели. Поэтому если население Барнаул 650 000 чел, то я думаю где то 500 000 уже переболело либо болеет в моменте. 150 000 это пенсионеры которые все же стараются не выходить из дома. пенсионеров мало знакомых у меня