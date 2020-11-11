Лишь каждый пятый житель Алтайского края не сталкивался с ковидом

81% жителей Алтайского края имеют знакомых, которые переболели коронавирусом, а треть опрошенных заявили, что уже сами перенесли COVID-19.

Опрос проходил с 26 октября по 3 ноября на портале "Дром". В исследовании приняли участие более 22 тысяч человек. У респондентов спрашивали, кто из их окружения переболел ковидом. Можно было выбрать несколько вариантов ответов.

Согласно результатам, 58% жителей региона проголосовали за пункт "Друзья / коллеги / знакомые", еще 38% рассказали, что коронавирус обнаружили у их родственников, а 29% опрошенных заявили, что заразились дальние знакомые.

Еще 28% рассказали, что сами переболели COVID-19, 10% выбрали вариант "Никто не болел", а 9% отказались верить в существование коронавируса. В целом по России выяснилось, что у 76% респондентов есть случаи заражения COVID-19 среди круга общения.

Как ранее сообщил amic.ru, на 11 ноября в Алтайском крае лабораторно подтвердили 232 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе достигло 21 731 человека.